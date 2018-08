später lesen Landgericht Landau setzt Prozess um Mordfall in Kandel fort FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Hinter verschlossenen Türen setzt das Landgericht in Landau heute die Verhandlung im Mordfall Mia fort. Am elften Verhandlungstag erhoffen sich die Prozessbeteiligten Fortschritte bei der juristischen Aufarbeitung des Verbrechens an der 15-Jährigen im pfälzischen Kandel. dpa