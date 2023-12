Angriff auf Polizisten Geständnisse im Disco-Prozess stellen Richter nicht zufrieden

Doch selbst, wenn man alles, was Angeklagte und Anwälte am Mittwoch zur Sache sagen, zusammen betrachtet, ergibt sich bestenfalls ein sehr verschwommenes Bild dessen, was in der Nacht nach Weiberdonnerstag vor der Diskothek eigentlich passiert ist – und warum die (überwiegend) jungen Menschen taten, was sie taten. Mehr noch, der Vorsitzende Richter Günther Köhler äußert Zweifel, ob man überhaupt von einem Geständnis sprechen kann.