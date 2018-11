Landgericht verurteilt Metalldiebe: mehr als vier Jahre Haft

Wegen des groß angelegten Diebstahls von Kupfer und Messing hat das Landgericht Mainz am Donnerstag zwei junge Männer zu einer Gesamtstrafe von vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Dabei wurden frühere Urteile mit einbezogen. dpa

Die Strafkammer befand die seit Kindestagen miteinander befreundeten Männer im Alter von 24 und 26 Jahren des bandenmäßigen Einbruchsdiebstahls für schuldig.

Ihr 25 Jahre alter Freund war bereits im Sommer zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Die Beweisaufnahme ergab, dass das Trio 2015 vor allem in Rheinland-Pfalz unterwegs war, um nachts in Firmen einzubrechen und dort in großen Mengen Kupfer und Messing abzutransportieren. Die Beute wurde an einen Edelmetallhändler in den Niederlanden verkauft.

Auf die Spur der Einbrecher kam die Polizei nach Aussage eines Ermittlers, als sie nach einem Einbruch bei einer Verkehrskontrolle in Nordrhein-Westfalen auffielen. Im Auto fand sich Diebesgut, außerdem ein Navigationsgerät mit Daten zu früheren Einbruchsorten. In Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) hatten die Täter Messingteile im Wert von 16 700 Euro gestohlen, im hessischen Lampertheim (Kreis Bergstraße) war es ebenfalls Messing im Wert von nahezu 38 000 Euro.