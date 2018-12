später lesen Landräte gegen Zusammenlegung von Kreisen Teilen

Den Protesten gegen bislang interne Überlegungen zur Kommunalreform in Rheinland-Pfalz haben sich am Montag drei Landräte angeschlossen. „Uns liegt das Gutachten ja noch nicht einmal vor und dann sehen wir im Fernsehen, dass wir fusioniert werden sollen“, kritisierte die Landrätin im Kreis Bad Kreuznach, Bettina Dickes (CDU) in einer gemeinsamen Erklärung mit ihren Kollegen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und dem Kreis Birkenfeld. dpa