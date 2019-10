Landrat Bröhr will sich zu möglicher Kampfkandidatur äußern

Simmern/Mainz Das politische Mainz schaut heute gespannt Richtung Westen. In Simmern will sich Rhein-Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr zu „Presseberichten zu meiner möglichen Bewerbung für die CDU-Spitzenkandidatur“ äußern.

Setzt der 45-jährige Christdemokrat diese Spekulation in die Tat um, kommt es in der CDU zu einer Kampfkandidatur für die rheinland-pfälzische Landtagswahl 2021.

Denn am 16. November will sich bereits der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf (52) beim Landesparteitag in Neustadt an der Weinstraße zum Spitzenkandidaten küren lassen. Der CDU-Landesvorstand hat den als bodenständig geltenden Pfälzer im Juni 2019 dafür nominiert - früher als zunächst geplant.