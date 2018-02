später lesen Landrat will über Mittelrheinbrücke abstimmen lassen FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Im Streit um Zuständigkeiten bei der geplanten Mittelrheinbrücke will der Rhein-Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr (CDU) nun Klarheit vom Kreistag: Er werde bei der nächsten Sitzung am 12. März darüber abstimmen lassen, ob der Kreistag eine Mittelrheinbrücke als kommunale Brücke möchte oder nicht. „Ich will, dass dieses Gezerre und Geziehe endlich aufhört“, sagte Bröhr am Freitag in Simmern. Er persönlich sei gegen die Brücke als Kreisbrücke und sieht das Land in der Pflicht: „Ich glaube, das würde uns im Kreis in den Ruin treiben.“ Bröhr kündigte an, das Votum im Kreistag zu akzeptieren. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet. dpa