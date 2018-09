Landtag ändert Regeln für Bildung einer Fraktion

Der rheinland-pfälzische Landtag hat seine Regeln für die Bildung einer Fraktion verschärft. Der von SPD, CDU, FDP und Grünen beantragten Änderung der Geschäftsordnung stimmte das Plenum am Mittwoch einstimmig zu. dpa

Fortan braucht es nun wie in mehreren anderen Bundesländern auch mindestens fünf Abgeordnete, die derselben in den Landtag gewählten politischen Partei angehören, um eine Fraktion zu bilden. Bislang hatte es in Paragraf acht der Geschäftsordnung geheißen, dass sich Abgeordnete derselben Partei zu einer Fraktion zusammenschließen können - es genügten also zwei Parlamentarier.

Der Schritt erfolgt nur einen Tag, nachdem die AfD-Fraktion ihr Mitglied Jens Ahnemüller wegen rechtsextremer Kontakte mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen hatte. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, sagte, die neue Regelung solle verhindern, dass sich „Kleinst-Parallelfraktionen“ bilden. Für die CDU betonte der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl, es gehe darum, der Zersplitterung des Landtags vorzubeugen. Jan Bollinger, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, sagte, es sei nicht im Interesse der Steuerzahler, dass Kleinstfraktionen Geld bekommen.

Einladung zur Plenarsitzung