Gesellschaft Landtag bietet Unternehmen Programm für Demokratiebildung an

Der rheinland-pfälzische Landtag bietet Unternehmen ein neues Programm zur Demokratiebildung an. „Die Verteidigung der Demokratie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, also auch der Wirtschaft“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms in Mainz. Bisher hätten drei Unternehmen teilgenommen, sechs bis acht sollen in diesem Jahr folgen und das Weiterbildungsangebot im Anschluss von der Akademie Deutscher Genossenschaften evaluiert werden. An dem Pilotprojekt hätten auch andere Landtage Interesse bekundet.