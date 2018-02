später lesen Landtag bringt Gemeindefusion in der Westeifel auf den Weg Teilen

Twittern

Teilen



Der rheinland-pfälzische Landtag hat das Gesetz zu einer lange umstrittenen Gemeindereform in der Westeifel auf den Weg gebracht. Das Plenum beschloss am Donnerstag in Mainz, den Gesetzentwurf der drei Regierungsfraktionen zunächst im Fachausschuss weiter zu behandeln. dpa