Landtag debattiert an zweitem Plenumstag über Agrarpolitik

Der rheinland-pfälzische Landtag wendet sich am zweiten Tag seiner Plenarwoche der Agrarpolitik zu. Im Anschluss an eine Fragestunde geht es heute um die Zukunft der Landwirtschaft in der EU, um multiresistente Keime als Folge des Antibiotika-Einsatzes in der Tierhaltung und um die wirtschaftliche Lage der Organisationen für Weinwerbung. dpa