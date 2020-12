Landtag debattiert über ethische Fragen zur Impfstrategie

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz Die Zulassung eines Corona-Impfstoffs wird auch in Deutschland in den nächsten Wochen erwartet. Der rheinland-pfälzische Landtag diskutiert an heute in einer sogenannten Orientierungsdebatte über die Impfstrategie.

Wer soll zuerst geimpft werden? Thema der Sondersitzung des Landtags: „Ethische Fragen der Impfstrategie zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie“. Die von den Koalitionsfraktionen SPD, FDP und Grüne sowie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angeregte Debatte wird live im Internet übertragen.