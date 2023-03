Vorwürfe gegen CDU Landtag debattiert über Flüchtlingspolitik

Abgeordnete der Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP haben der oppositionellen CDU in der Flüchtlingspolitik Populismus und eine mangelnde Abgrenzung von AfD-Positionen vorgeworfen. „Die CDU ist dabei, die Rechte von Flüchtlingen mit Füßen zu treten - aus reinem politischen Kalkül“, sagte Sabine Bätzing-Lichtenthäler in einer von ihrer SPD-Fraktion beantragten aktuellen Landtagsdebatte am Mittwoch in Mainz. Der gewählte neue Fraktions-Chef der CDU, Gordon Schnieder, warf Bätzing-Lichtenthäler in seiner Jungfernrede in neuer Funktion einen „peinlichen Auftritt“ vor und wies die Vorwürfe zurück.