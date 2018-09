später lesen Landtag debattiert über Kirchenasyl und AfD-Kontakten Teilen

Der Streit über das Kirchenasyl in mehreren Kirchengemeinden in Rheinland-Pfalz kommt in den Landtag. Nach der Aufnahme von Ermittlungen gegen fünf Pfarrer debattieren die Abgeordneten in ihrer Plenarsitzung heute über die Möglichkeit, von Abschiebung bedrohten Ausländern Schutz zu gewähren. dpa