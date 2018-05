später lesen Landtag debattiert über Kommunalfinanzen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Die Forderung der Kommunen in Rheinland-Pfalz nach mehr Landesmitteln ist ein Thema im Landtag. Die Abgeordneten beraten bei ihrer Sitzung heute in Mainz über die Proteste der Kreise gegen die geplante Novelle zum Finanzausgleich mit dem Land. Außerdem geht es in Aktuellen Debatten um die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen und um die möglichen Auswirkungen der geplanten Kürzung von EU-Mitteln für Bauern. Der Landtag entscheidet auch über eine Neuregelung der Holzvermarktung. Nach den Plänen soll sich das Land aus dem Verkauf von kommunalem und privatem Holz zurückziehen und die Kommunen schließen sich zu Vermarktern zusammen. dpa