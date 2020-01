Landtag debattiert über Überlastungsanzeige einer Schule

Mainz Eine Überlastungsanzeige der Bertha-von-Suttner-Realschule plus aus Betzdorf (Kreis Altenkirchen) hat am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Landtag zu einer hitzigen Debatte über die Bildungspolitik geführt.

Die CDU-Abgeordnete Anke Beilstein warf der Landesregierung in der von der AfD beantragten Debatte „staatlich vereitelte Bildungschancen vor“. Die Schule in Betzdorf sei nur die Spitze eines Eisbergs.

Der AfD-Abgeordnete Joachim Paul hielt der Ampel-Regierung vor, die Lehrer zu „Vielfaltsdompteuren“ zu machen. Der ehemalige Lehrer forderte eine Rückkehr zum dreigliedrigen Schulsystem ohne die Realschule plus.

Bildungsministerin Stefanie Hubig wies die Vorwürfe zurück und betonte: „Die 1600 Schulen in Rheinland-Pfalz sind hervorragend aufgestellt.“ Die Realschulen plus seien dabei eine wichtige Säule, die für mehr Fachkräfte sorge. Die SPD-Politikerin versprach: „Jeder der Schwierigkeiten hat, bekommt schnelle Hilfe wie in Betzdorf.“