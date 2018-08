Landtag erinnert an Ramstein-Katastrophe

Mit eindringlichen Berichten von Betroffenen und nachdenklichen politischen Reden hat der rheinland-pfälzische Landtag der Flugtag-Katastrophe von Ramstein vor rund 30 Jahren gedacht. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Mittwoch: „Wir dürfen und werden dieses Unglück nie vergessen“. dpa

Manche Betroffenen hätten sich von der Katastrophe dieses Tages nie erholt.

Am 28. August 1988 waren auf der US-Airbase drei Flugzeuge einer italienischen Kunstflugstaffel in der Luft zusammengestoßen. Eines stürzte brennend in die Menschenmenge und explodierte. 70 Menschen kamen ums Leben, etwa 350 wurden schwer verletzt.

Es habe Schwachstellen in der Struktur der Zusammenarbeit deutscher und amerikanischer Rettungsarbeit gegeben - mit fatalen Folgen, sagte Dreyer. „Heute proben beide Seiten den Ernstfall gemeinsam und regelmäßig.“ Die Regierungschefin kündigte an, einen Opferbeauftragten des Landes zu schaffen, der als Anlaufstelle für Betroffene größerer Unglücke dienen soll, damit diese Ihre Ansprüche geltend machen können. Mit der Aufgabe werde der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, betraut.

Landtagspräsident Hendrik Hering sagte, das Drama von Ramstein habe innerhalb von Sekunden alles verändert. „Der Tod kam aus der Luft.“ Die Rettungskräfte hätten große Schwierigkeiten gehabt, das Ausmaß des Unglücks zu überschauen, niemand sei auf eine Katastrophe solchen Ausmaßes vorbereitet gewesen. Er mahnte, einige Angehörige klagten bis heute, nicht mit dem Unglück abschließen zu können, weil niemand die Verantwortung übernommen habe. Betroffene hätten sich an schier unüberwindbaren bürokratischen Hindernissen abarbeiten müssen, um an zustehende Entschädigungen zu kommen.

„Daran sind viele Opfer fast verzweifelt“, sagte Hering. Es liege ihm fern, einer Stelle oder einem Bereich die Verantwortung für das Unglück zuzuschreiben. Aber: „Ich möchte mich bei Ihnen in aller Form dafür entschuldigen, wie die Politik mit der Verantwortlichkeit für dieses schreckliche Ereignis umgegangen ist“.

Zu Wort kamen im Landtag auch Betroffene von 1988. Marc Jung, der damals als Vierjähriger schwere Verbrennung erlitt, seinen Vater verlor und von seiner Mutter aus den Flammen gezogen wurde, sagte, es sei nicht im Interesse der Todesopfer, dass ihre Angehörigen ewig trauerten. Er wolle ermuntern, nach vorne zu blicken.

Marliese Witt, deren 16-jähriger Sohn bei dem Unglück starb, berichtete, wie sie mit ihrer Trauer und ihren Erlebnissen umgegangen ist. Sie schilderte, wie sie sich Jahre später im italienischen Rimini das Wrack des Flugzeugs anschaute und dort den Bruder des Piloten getroffen habe. „Wir haben uns in den Armen gelegen und geweint“, erzählte Witt.

Die Trauma-Expertin Sybille Jatzko betonte, es sei wichtig, dass sich Betroffene zusammentun und ein solches Unglück gemeinsam verarbeiteten. Gerade wenn drumherum kaum noch Verständnis für die Trauer vorhanden sei, werde eine solche „Schicksalsgemeinschaft“ sehr wichtig. Jatzko hatte nach dem Ramstein-Unglück mit ihrem Ehemann, dem Mediziner Hartmut Jatzko, eine psychosoziale Nachsorgegruppe gegründet.

Einige Angehörige von Opfern seien am Erlebten zerbrochen, sagte Jatzko. Als Beispiel nannte sie ein Ehepaar, dessen neunjährige Tochter damals Verbrennungen erlitten habe. Das Mädchen sei damals in einem Krankenhaus gestorben, die Eltern hätten nicht bei ihr sein dürfen. „Die beiden haben es nicht verwunden, obwohl sie in der Nachsorgegruppe waren.“