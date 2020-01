Landtag gedenkt erstmals Verfolgung Homosexueller

Abgeordnete sitzen im rheinland-pfälzischen Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Osthofen/Mainz Erstmals hat der rheinland-pfälzische Landtag die Verfolgung Homosexueller in den Mittelpunkt seiner Sitzung am Holocaust-Gedenktag gestellt. Mehr als 50 000 Männer seien nach dem von den Nazis verschärften sogenannten Schwulenparagrafen 175 verfolgt worden, und etwa ebenso viele auch noch in der Bundesrepublik bis 1969, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am Montag in der Gedenkstätte KZ Osthofen.

