Landtag in Mainz führt Programm für Grundschulkinder fort

Grundschüler in Rheinland-Pfalz werden auch in Zukunft den Landtag in Mainz besuchen können. „Ab 2019 bieten wir pro Jahr 30 Besuchstermine für dritte und vierte Grundschulklassen an“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am Dienstag in Mainz. dpa