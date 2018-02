später lesen Landtag in Mainz stellt Moscheeverband Ditib auf Prüfstand FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Twittern

Teilen



Kontrovers und lebhaft hat der rheinland-pfälzische Landtag am Freitag über das Verhältnis zum türkisch-islamischen Religionsverband Ditib diskutiert. Abgeordnete aller Fraktionen waren sich am Freitag in Mainz darin einig, dass es wegen der Beziehungen von Ditib zum türkischen Staat Grund zu kritischen Fragen gebe. Die FDP-Abgeordnete Helga Lerch mahnte aber auch: „Es gibt keinen Grund, die Muslime in Rheinland-Pfalz, die zu einer Ditib-Gemeinde gehören, unter Generalverdacht zu stellen.“ dpa