Landtag: Klimaschutz, Schülerleistungen und Rettungsdienste

Mainz Klimaschutz, der von Hitze und Trockenheit geplagte Wald sowie eine Erhebung zum Abschneiden rheinland-pfälzischer Neuntklässler im Fach Mathematik - das sind drei Themen, über die der Landtag in Mainz heute in der aktuellen Debatte reden wird.

In erster Beratung beschäftigt sich das Plenum am Mittwoch zudem unter anderem mit dem neuen Rettungsdienstgesetz, der Entwurf war Mitte Oktober vom Kabinett beschlossen worden. Er sieht unter anderem vor, dass künftig in Rettungswagen im Land ausgebildete Notfallsanitäter an Bord sein müssen, wobei eine Übergangsfrist bis Ende 2023 gelten soll. Vorgesehen ist auch eine sogenannte Bereichsausnahme bei der Vergabe rettungsdienstlicher Aufgaben. Sie soll es ermöglichen, Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Johanniter Unfallhilfe, den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) oder den Malteser Hilfsdienst vorrangig zu beauftragen.