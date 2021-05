Konstituierende Sitzung : Landtag konstituiert sich neu: Malu Dreyer vor dritter Wahl

Mainz Fast zehn Wochen nach der Landtagswahl soll Malu Dreyer wieder zur Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz gewählt werden. Zum dritten Mal seit 2013. Wegen der Pandemie kommt der neue Landtag dazu in der Rheingoldhalle zusammen.

(dpa) Eigentlich war die konstituierende Sitzung des neuen Landtags mit der Wahl der Ministerpräsidentin ganz feierlich im für rund 67 Millionen Euro grundsanierten Deutschhaus geplant. Doch die Corona-Abstandsregeln verlangen einen größeren Versammlungsort als den neuen Plenarsaal im Parlamentsgebäude in Mainz am Rhein. Ganz fertig geworden ist das Ensemble zudem ohnehin auch nach rund fünfeinhalb Jahren Bauzeit noch nicht. „Die Abnahmen, Inbetriebnahmen und Einregulierungen der technischen Anlagen finden gegenwärtig noch statt“, sagt Landtagssprecher Marco Sussmann. Die Pandemie ist auch ein Grund für die Verzögerungen. „Sei es durch Unterbrechung von Lieferketten oder durch das zeitliche Entzerren von Gewerken, um die Personenzahl auf der Baustelle zur reduzieren.“

Zum dritten Mal seit 1947 konstituiert sich der Landtag nicht im Deutschhaus neu. Die allererste Sitzung war am 4. Juni 1947 im großen Rathaussaal in Koblenz. Im Mai 1950 beschloss der Landtag dann, das Deutschhaus in Mainz wieder aufzubauen und Landesregierung und Landtag dorthin zu verlegen. Seither kam der Landtag zu den konstituierenden Sitzungen immer in dem 1740 erbauten, denkmalgeschützten Haus zusammen – außer 2016. Wegen der bereits begonnenen Sanierung begann die 17. Wahlperiode im Landesmuseum in Mainz. Die Steinhalle in dem Museum ist für 101 Abgeordnete aber unter den Hygienevorschriften zu klein.