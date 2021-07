Landtag lehnt AfD-Vorstoß zu Ende der Corona-Verordnung ab

Saarbrücken Der saarländische Landtag hat der Forderung der AfD nach einer Aufhebung der Corona-Regeln eine Absage erteilt. Trotz gesunkener Infektionszahlen soll es demnach bei der aktuellen Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bleiben.

Die AfD hatte mit Blick auf die gesunkenen Infektionszahlen gefordert, die Maßnahmen aufzuheben. Dies lehnte eine große Mehrheit aus SPD, CDU, Linken und einer fraktionslosen Abgeordneten am Mittwoch in der letzten Sitzung des Parlaments vor der Sommerpause aber ab.

Ähnlich äußerte sich der SPD-Abgeordnete Reiner Zimmer. „Wir können nicht so tun, als ob es Covid nicht mehr gäbe in diesem Land“, sagte er. Er sei fest überzeugt, dass die Zahlen im Herbst wieder steigen werden. Parlament und Landesregierung handelten seiner Ansicht nach sehr klug, schrittweise zu überprüfen, was an Lockerungen möglich sei. Mit der neuen Verordnung sei man an einem Punkt angekommen, „wo fast alles möglich ist“.