Geschichte Landtag Rheinland-Pfalz will Orte der Demokratie auszeichnen

Die Mainzer Republik war unter den Eindrücken der französischen Revolution am 18. März 1793 ausgerufen worden, konkret riefen an diesem Tag die Abgeordneten des Rheinisch-Deutschen Nationalkonvents im Mainzer Deutschhaus am Rhein den Rheinisch-Deutschen Freistaat aus. Schon einige Monate vorher - am 10. November 1792 - gab es in der Südpfalz einen Bruch mit dem damaligen Feudalsystem, als sich zehn Dörfer des Oberamts Bergzabern vom Herzogtum Pfalz-Zweibrücken lossagten. Im März 1793 entstand dann die Bergzaberner Repbulik - doch für beide Republiken kam bereits einige Monate später das Ende.