Migration Landtag streitet über Details bei Bezahlkarte

Binz betonte, es gebe solche Sogfaktoren schlicht nicht. „Es gibt ein festgelegtes bundesweites Verteilsystem“, sagte die Ministerin. Es gebe also keinen Grund anzunehmen, dass mehr Asylbewerber in die Länder kommen, die Spielräume in der Asylpolitik nutzten. Die Bezahlkarte solle noch 2024 in allen Landesaufnahmeeinrichtungen eingeführt werden. Ob einzelne Städte oder Kreise dann auch auf diese Karte setzten, liege in deren Verantwortung, das sei Sache der kommunalen Selbstverwaltung.