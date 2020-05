Landtag streitet über Neustrukturierung der Uni-Landschaft

Marion Schneid, die die hochschulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Mainz Die Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag hat die erste Beratung über das Gesetz zur Umstrukturierung der Uni-Landschaft für Kritik am Wissenschaftsministerium genutzt. Der Prozess hin zu dem Gesetzentwurf sei von mangelnder Kommunikation und Information gekennzeichnet gewesen, sagte die hochschulpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Marion Schneid, am Mittwoch bei der Plenumssitzung in der Mainzer Rheingoldhalle.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zentraler Punkt des Gesetzes ist die Trennung der Uni Koblenz-Landau. Während Koblenz ab 2023 eigenständig werden soll, soll der Standort Landau mit der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern zur Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität zusammengehen.

Die davon Betroffenen seien erst spät an dem Prozess beteiligt worden, sagte Schneid. Das habe Spekulationen und Unmut ausgelöst. Der hochschulpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Martin Louis Schmidt, sprach von einer „intransparenten Vorgehensweise“. Gewünscht habe man sich auch eine Verknüpfung von Landau mit dem zur Mainzer Uni gehörenden Standort Germersheim.