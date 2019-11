Landtag: Unimedizin, Lage kleiner Kliniken und Brücken

Mainz Eine Woche vor der Freigabe der Hochmoselbrücke für den Verkehr wird das Bauwerk heute Thema im rheinland-pfälzischen Landtag. Doch damit nicht genug der Brücken: Auch über eine zweite Rheinbrücke im Süden des Landes zwischen Wörth und Karlsruhe sowie die Situation der Rheinbrücken insgesamt werden die Parlamentarier debattieren.

Ein drittes Thema im Plenum heute ist der Strukturwandel der Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz. Am Dienstag hatte die Katholische Kliniken Lahn GmbH mit je einem Haus in Bad Ems und Nassau Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Aus dem Anlass hatte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) moniert, die wirtschaftliche Situation kleinerer Kliniken werde wegen Bundesvorgaben zunehmend schwieriger. Im Mittelrheintal hatten kürzlich die Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel unter Verweis auf bundesweite gesundheitspolitische Vorgaben ihre geplante Schließung mitgeteilt.