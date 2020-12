Landtag verabschiedet Haushalt

Mainz In der letzten Plenarsitzung des Jahres beschließt Rheinland-Pfalz das Ausgabengesetz für 2021. Die Schlussdebatte entwickelt sich zu einem vom Wahlkampf geprägten Rededuell zwischen SPD und CDU.

Zum dritten Mal in diesem Jahr hat der Landtag Rheinland-Pfalz ein Haushaltsgesetz verabschiedet. Nach zwei Nachtragshaushalten für das ausklingende Corona-Krisenjahr verabschiedete das Parlament am Dienstag den Ausgabenplan für das kommende Jahr. In der Schlussabstimmung fand der Haushalt die Mehrheit der Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne. Die beiden Oppositionsfraktionen CDU und AfD stimmten dagegen.