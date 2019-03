später lesen Landtag wählt umstrittenen AfD-Abgeordneten Lohr nicht Teilen

Der umstrittene AfD-Landtagsabgeordnete Damian Lohr wird nicht in die Datenschutzkommission und den Interregionalen Parlamentarierrat (IPR) entsandt. Der rheinland-pfälzische Landtag stimmte am Mittwoch in Mainz mit den Stimmen der Ampel-Koalition und der oppositionellen CDU-Fraktion gegen den AfD-Vorschlag. dpa