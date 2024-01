Bündnis aus fünf Fraktionen Gegen Antisemitismus: Landtag will „KZ-Besuch“ für Schüler zur Pflicht machen

„Der menschenverachtende Überfall der islamistischen Terror-Organisation Hamas auf Israel am 7. Oktober hat auch in Deutschland Gräben und existierenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft sichtbar werden lassen“, heißt es im Antrag der fünf Fraktionen. Deshalb sei es wichtig, die Erinnerung an die Shoa und weitere Gräueltaten des NS-Regimes in Deutschland aufrechtzuerhalten und auch jüngeren Generationen zu vermitteln.