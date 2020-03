Landtag will Schutzschirm für Rheinland-Pfalz aufspannen

Mainz Eine solche Sitzung hat das Landesparlament noch nicht erlebt: Mit großem Sicherheitsabstand kommen etwa 60 Abgeordnete zusammen, um den Nachtragshaushalt gegen die Corona-Krise zu verabschieden.

Mitten in der Corona-Krise kommt der Landtag Rheinland-Pfalz zu einer ungewöhnlichen Sondersitzung zusammen, um Milliardenausgaben zur Bewältigung der Ausnahmesituation zu beschließen. Der erst am Dienstag im Kabinett beschlossene Nachtragshaushalt im Umfang von 3,3 Milliarden Euro steht im Zentrum der heutigen Sitzung, an der aus Gründen des Infektionsschutzes voraussichtlich nur etwa 60 der 101 Abgeordneten teilnehmen werden. Nach kurzer Aussprache wird der zusätzliche Haushalt sofort zur Abstimmung aufgerufen.