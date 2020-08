Landtag will zweiten Corona-Nachtragshaushalt verabschieden

Die Abgeordneten sitzen im rheinland-pfälzischen Landtag auf ihren Plätzen. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Der zweite Nachtragshaushalt in der Corona-Krise steht im Mittelpunkt der Beratungen des rheinland-pfälzischen Landtags am zweiten Sitzungstag nach der Sommerpause. Zunächst debattieren die Abgeordneten heute aber auf Antrag der FDP-Fraktion über das Treffen der EU-Agrarminister in Koblenz Ende August.

Die CDU sorgt sich in einem Antrag für die aktuelle Debatte um die pharmazeutische Versorgung im Land, und die AfD will über eine Diskriminierung der Polizei durch Hetzkampagnen und Rassismusvorwürfe debattieren. Wegen der Corona-Pandemie und den Abstandsregelungen tagen die 101 Abgeordneten erneut in der Rheingoldhalle.

Rheinland-Pfalz nimmt im Corona-Jahr 2020 so hohe Kredite auf wie nie zuvor in seiner Geschichte. Der zweite Nachtragshaushalt sieht eine Nettokreditaufnahme von rund 3,5 Milliarden Euro vor. Von den neuen Krediten über 3,453 Milliarden Euro entfallen rund 1,2 Milliarden Euro auf Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur, mehr als 2 Milliarden auf den Ausgleich von Steuereinbußen aufgrund der Corona-Krise.