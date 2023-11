Parteien Landtags-Sondersitzung nach Raab-Brief an SWR rückt näher

Die oppositionellen Fraktionen von CDU und Freien Wählern wollen im Fall des kritischen Briefs von Staatssekretärin Heike Raab (SPD) an den SWR gemeinsam eine Sondersitzung des rheinland-pfälzischen Landtages beantragen. Das teilten beide Fraktionen am Mittwoch in Mainz mit. Die Formalien für das Sonderplenum würden auf den Weg gebracht, sagte Unionsfraktionschef Gordon Schnieder. Die Sitzung solle in der kommenden Woche sein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) müsse in dem Fall für Aufklärung und Transparenz sorgen.