Migration Landtagsabgeordnete debattieren kontrovers über Asylpolitik

Der rheinland-pfälzische Oppositionsführer Gordon Schnieder hat eine „ehrliche Debatte“ über Migration gefordert und davor gewarnt, das Thema „den Populisten zu überlassen“. Der CDU-Fraktionschef wandte sich wie schon am Vortag im Landtag in Mainz an die regierungstragenden Ampelfraktionen: „Lassen Sie uns das Thema gemeinsam angehen!“ Die demokratische Mitte müsse das Thema in den Griff bekommen. Es dürfe kein Wahlkampfthema werden. „Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass der Asylschutz, der in unserem Grundgesetz gewährt wird, auch bestehen bleibt.“