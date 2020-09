Landtagsabgeordnete erleidet Schwächeanfall in Mammutsitzung

Mainz Eine Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Landtags hat beim letzten Tagesordnungspunkt einer Plenarsitzung in Mainz einen Schwächeanfall erlitten. Die CDU-Abgeordnete Ellen Demuth sprach am Donnerstagabend am Rednerpult, als sie plötzlich abbrach und von SPD-Abgeordneten zur Seite geführt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa