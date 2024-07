Landtag Landtagsdebatte erstmals mit Ministerpräsident Schweitzer

Der Bund hat Anfang des Jahres mit dem Rückführungsverbesserungsgesetz festgelegt, dass ab August die Amtsgerichte dafür zuständig sind, Durchsuchungen zum Zweck von Abschiebungen anzuordnen. Die Länder haben die Möglichkeit, die Zuständigkeit auch an die Verwaltungsgerichte zu übergeben. Das will Rheinland-Pfalz in einem entsprechenden Landesgesetz verankern.