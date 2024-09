Landtag Landtagsfraktion der Freien Wähler vor dem Ende

Der ehemalige Fraktions-Chef Streit reagierte „vollkommen schockiert“. „Mir kommen die Tränen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit Blick auf die Zukunft der Partei in Rheinland-Pfalz. „Wer ein öffentliches Amt hat, ist an erster Stelle verpflichtet zu dienen, den Wählern und Bürgern, dem Landtag, aber auch den Mitarbeitern der Fraktion und den Mitgliedern der Partei.“ Drumm stelle „seine egoistischen Interessen über all das“, kritisierte Streit. „Das ist Betrug am Wähler.“ Drumms Verhalten sei ehrlos.