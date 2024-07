Neuer Ministerpräsident Landtagspräsident: Große Empathie ist Markenkern von Dreyer

Nicht nur im Kleinen in Rheinland-Pfalz, sondern auch auf der großen Bühne und in ihrer Zeit als Präsidentin des Bundesrates habe sich Dreyer einen Namen gemacht. Sie habe deutschlandweit zu den bekanntesten Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gezählt. „All diese großen Bühnen konnte Malu Dreyer ohne Mühe bespielen, und dennoch strebte sie nicht in die Bundespolitik: weil ihr ihre Heimat Rheinland-Pfalz immer wichtiger war - wichtiger ist.“