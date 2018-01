später lesen Landtagspräsident Hering warnt vor Hass in Kandel-Debatte FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Zu Beginn einer Debatte über die Folgen des Gewaltverbrechens in Kandel hat Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) das Parlament aufgerufen, seiner Vorbildfunktion gerecht zu werden. „Die Öffentlichkeit schaut auf uns und achtet genau darauf, welche Worte wir wählen, wie wir hier miteinander umgehen, wie wir die Debatte führen“, sagte Hering am Mittwoch in Mainz. dpa