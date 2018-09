später lesen Landtagspräsident schlägt „Prime Time“ für Top-Themen vor FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) will mit einer Art „Prime Time“ mehr Schwung in die Plenarsitzungen bringen. „Die einzelnen Fraktionen könnten hierbei ihre „Topthemen“ setzen“, sagte Hering der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Von Oliver von Riegen, dpa