später lesen Landtagspräsidium hat mehr Rügen und Ordnungsrufe verteilt Teilen

Twittern

Teilen



Seit dem Einzug der AfD in den rheinland-pfälzischen Landtag 2016 hat das Präsidium häufiger in Debatten eingegriffen und Respekt eingefordert. „In den letzten Sitzungen gab es aber keine Rügen oder Ordnungsrufe mehr“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. dpa