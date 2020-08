Landespolitik : Kommt es 2021 zur schwarz-grünen Koalition im Land?

Trier/Mainz Grüne in Rheinland-Pfalz wählen Anne Spiegel zur Spitzenkandidatin und grenzen sich von SPD ab. Trierer Parteienforscher favorisiert bei der Wahl trotzdem Ministerpräsidentin Dreyer.

Seit 1991 führt die SPD die Regierung in Rheinland-Pfalz an. Der Trierer Parteienforscher Uwe Jun hält es für denkbar, dass im kommenden Jahr erstmals CDU und Grüne im Land koalieren, wenn die Mehrheitsverhältnisse es zulassen. „Die Grünen werden vermutlich keine Konstellation ausschließen, weil sie inzwischen auch um Wechselwähler der Union buhlen. CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf könnte außerdem auf die Idee kommen, der Partei großzügige Angebote wie etwa die Führung des Verkehrsministeriums zu unterbreiten, weil es ihm sonst an politischen Alternativen für einen Machtwechsel fehlt“, sagte Jun unserer Zeitung. Abzuwarten bleibe auch, welche Richtung die FDP in Rheinland-Pfalz einschlage, die derzeit mit SPD und Grünen regiert und wo der starke Mann Volker Wissing als künftiger liberaler Generalsekretär stärker auf den Bund setzt. „Volker Wissing ist auch ein Promoter der Ampel“, sagt Jun.

Die Grünen waren die erste im Mainzer Landtag vertretene Partei, die eine Liste für die Wahl 2021 aufgestellt hat. Die SPD folgt damit erst am 28. November in der Arena Trier, die CDU am 10. Oktober in Ludwigshafen. Die FDP stellt ihre Liste im November auf, die AfD im September. Gut sieben Monate vor der Wahl liegt die CDU in Umfragen mit 38 Prozent vor der SPD (27 Prozent). Der Trierer Jun nennt dennoch die amtierende SPD-Ministerpräsidentin als Favoritin für die Wahl 2021. Er sagt: „Für Malu Dreyer spricht der Personalfaktor, der oftmals erst kurz vor einer Wahl wirkt, dann aber stärker als der Bundestrend einer Partei.“ Das habe sich zuletzt bei Bodo Ramelow in Thüringen, Dietmar Woidke in Brandenburg oder Peter Tschentscher in Hamburg gezeigt.