Corona, Bildung und Umwelt : Live-Ticker: So schlugen sich die Kandidaten in der „Elefantenrunde“ vor der Landtagswahl

Die Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Melanie Wery-Sims (Die Linke, l-r), Familienministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), der Fraktionsvorsitzende der CDU, Christian Baldauf, Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt (FDP), der AfD Fraktionsvorsitzende Michael Frisch und Joachim Streit von den Freien Wählern treffen drei Tage vor der Landtagswahl zu einer Diskussionsrunde zusammen. Foto: dpa/Kristina Schäfer

Liveblog Mainz Was die Spitzenpolitiker der sieben aussichtsreichsten Parteien in der Elefantenrunde am Donnerstagabend zur Pandemie, Klimaschutz und Beförderungsskandal sagten. Wo Eifel-Landrat Joachim Streit fordert, alte Corona-Regeln „über Bord“ zu werfen. Und wo CDU-Herausforderer Christian Baldauf für seine Widersacherin Malu Dreyer beherzt in die Bresche sprang.

Malu Dreyer (SPD) und Christian Baldauf (CDU) kämpfen in einem Kopf-an-Kopf-Duell darum, stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz zu werden. Eifel-Landrat Joachim Streit will dagegen punkten, um sensationell in den Mainzer Landtag einzuziehen. Grüne und FDP buhlen um Stimmen, um koalieren zu können.

Viele Teilnehmer der Runde kommen aus dem Raum Trier. Wir berichten live.