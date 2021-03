Politik : AfD wird drittstärkste Kraft und Michael Frisch ist zufrieden

Trier Die AfD konnte ihr gestecktes Ziel nicht erreichen. Der Trierer Spitzenkandidat gibt einer „gezielten Kampagne gegen seine Person“ die Schuld daran.

Ein großer Jubel ist es nicht, was man da sieht. Aber Zufriedenheit. Michael Frisch klatscht und lächelt, nachdem die ersten Prognose des Wahlabends veröffentlicht ist.

Zehn Prozent plus X – und zwar möglichst viel X – hatte sich der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der AfD vorab gewünscht. Das hat zwar nicht geklappt – im Laufe des Wahlabends wird die Prognose immer weiter nach unten auf rund neun Prozent der Wählerstimmen korrigiert.

Dennoch sagt der ehemalige Berufsschullehrer dem TV zwischen diversen Fernseh-Gesprächsrunden: „Wir sind sehr zufrieden“. Behauptet die Partei sich doch vor den Grünen als drittstärkste Kraft im Landtag. Und das unter „schwierigen Bedingungen“, nicht nur wegen der Pandemie. 2016 seien die Rahmenbedingungen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise für die AfD „außerordentlich günstig“ gewesen. Doch jetzt sei die Situation eine ganz andere. Der Trierer spricht von einer „Diffamierungskampagne“. „Wir sind ausgegrenzt worden. Wir sind diffamiert worden.“ Dazu habe man noch den Verfassungsschutz in Stellung gebracht.

Und da wären zum anderen die zahlreichen Verbindungen der rheinland-pfälzischen AfD zu Menschen mit rechtsextremer Gesinnung, Auch im direkten Umfeld von Michael Frisch. So beschäftigte der Trierer für die Stadtratsfraktion 2019 einen ehemaligen NPD-Mann, der sich in der rechtsextremen Identitären Bewegung engagiert und vom Bundeskriminalamt als „Gewalttäter rechts“ eingestuft wurde.

Darüber hinaus kam kürzlich ans Licht, dass die Identitäre Bewegung den Wahlkampf der AfD Rheinland-Pfalz mitgestaltete: Ein Aktivist der rechtsextremen Gruppierung produzierte das Video der Jungen Alternative. Für einigen Wirbel sorgte im Wahlkampf auch ein provokantes AfD-Plakat, das eine lasziv dreinschauende Frau mit großzügigem Dekolleté zeigt. Den dazugehörigen Slogan „Deutsche Frauen kein Freiwild. Kapiert?“ hatte in ähnlicher Forma auch die NPD einst für ihre Wahlwerbung genutzt.

Der Partei scheint all das allerdings keinen allzu großen Schaden beigebracht zu haben. Frisch spricht von einer „gezielten Medien-Kampagne gegen seine Person“. Die Wähler hätten „eine klare Antwort darauf gegeben und damit können wir sehr zufrieden sein“.

Der Trierer hat vor den Wahlen keinen Hell daraus gemacht, dass er den Fraktionsvorsitz im Landtag anstrebt. Die Entscheidung falle am kommenden Freitag, „Ich gehe davon aus, dass ich als Spitzenkandidat da den Erstzugriff habe“, sagt der 63-Jährige, der an anderer Stelle dafür etwas kürzer treten möchte. Vielleicht in Trier, wo er Kreisvorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat ist. Aber auch das sei noch nicht entschieden.