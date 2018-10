später lesen Landwirt findet 60 Zentimeter lange Granate in seinem Acker FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Twittern

Teilen



Eine 60 Zentimeter lange Granate hat ein Landwirt in Armsheim (Landkreis Alzey-Worms) bei Erdarbeiten in seinem Acker gefunden. Die Granate war nahezu vollständig erhalten, der Zünder aber fehlte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa