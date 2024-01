Bauernproteste Landwirte bremsen mit Protest-Konvois Verkehr aus

Die Bauernproteste gegen Sparpläne der Bundesregierung haben am Montag auch im Saarland den Verkehr auf zahlreichen Strecken des Landes ausgebremst. Im Mittelpunkt der Aktion stand eine Traktoren-Sternfahrt der Landwirte, die von drei Startpunkten aus in Konvois in die Saarbrücker Innenstadt führte. Die Polizei ging von rund 1100 Landmaschinen aus, die sich an der Sternfahrt beteiligten - das waren mehr als doppelt so viele wie ursprünglich vom Veranstalter erwartet.