Agrar Landwirte demonstrieren bei Scholz-Besuch

Rund um den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Spatenstich für das neue Werk des US-Pharmakonzerns Eli Lilly in Alzey an diesem Montag (8. April) planen Landwirte Proteste. An der Zufahrt zum Gewerbegebiet mit der Baustelle nahe der Autobahn 61 sollen Traktoren auf einer Grünfläche abgestellt werden, auch Banner mit Botschaften werden aufgestellt, wie der Veranstalter, der Verein Landschaft verbindet aus Rheinland-Pfalz, ankündigte. Blockaden seien nicht geplant, betonte Vorstandsmitglied Thilo Ruzycki.