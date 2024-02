Agrar Landwirte in Koblenz blockieren Lidl-Zentrallager

Auch in Bingen gab es Protestaktionen durch mehrere Bauern an einem Globus-Logistikcenter sowie an einem Aldi-Zentrallager. Wie die Polizei mitteilte, fing dort ein Heuballen aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte es schnell gelöscht werden und verursachte keine Schäden. Die Blockade in Bingen und eine weitere Blockade in Wöllstein wurden bereits in der Nacht sowie am frühen Morgen aufgelöst.