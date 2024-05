Saarbrücken Landwirte von Hochwasserschäden betroffen

Anders sah es auf dem Eselhof Neumühle in Heusweiler aus, der von den Wassermassen komplett überflutet wurde und das Leben von Kaninchen und einem Dutzend Eseln gefährdete. „Zum Glück konnten wir alle Tiere rechtzeitig in Sicherheit bringen - einige in der letzten Minute“, schilderte die Betreiberin Kathrin Bach. Auch Tage nach dem Hochwasser lägen bei ihr die Nerven blank: „Es war ein Inferno. So etwas habe ich in über 50 Jahren hier nicht erlebt.“ Ihr Dank gelte nicht nur jenen, die ihr Futter gespendet hätten, sondern vor allem denen, die tagelang bei den Aufräumarbeiten geholfen hätten: „Das war unglaublich. Eine Welle der Hilfsbereitschaft und Liebe, die über mich geschwappt ist.“ Bach hofft, dass der Wiederaufbau der Anlage erfolgreich weiterläuft und sie in der kommenden Woche wieder ihre Therapie- und Kuschel-Angebote mit den Tieren fortsetzen kann.