Landwirtschaft: Mindestlohn verändert Anbauarten und Sorten

Die Einführung des Mindestlohns in der Landwirtschaft lässt arbeitsintensive Sorten auf den Äckern in Rheinland-Pfalz verschwinden und treibt den Einsatz von Maschinen voran. Zucchini werde er in diesem Jahr keine mehr anbauen, sagte etwa Johannes Zehfuß, Gemüsebauer und Vizepräsident im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Bis zu 70 Prozent der Kosten bei dem Gemüse seien Lohnkosten - und diese stiegen seit 2015 stetig. Ähnlich sehe es bei Radieschen, Schalotten und Spargel aus; auch diese Sorten würden von den Landwirten nun weniger angebaut. dpa