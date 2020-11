Landwirtschaft : Am Sparen führt kein Weg vorbei

Am Sparen führt kein Weg vorbei

Bad Kreuznach/Trier Die Landwirtschaftskammer fordert mehr Geld aus Mainz, allerdings ohne Erfolg.

(Mos) Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz sieht sich finanziell am Rande ihrer Möglichkeiten und fordert die Landesregierung auf, mehr Geld zu zahlen. Und zwar zusätzlich eine Million Euro. Dieses Geld benötige sie für die berufliche Aus- und Weiterbildung in den Grünen Berufen. Also zum Beispiel für die Erstausbildung oder für Meisterkurse von Winzern, Landwirten, Gärtnern, Forst- oder Pferdewirten.